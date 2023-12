Kursexplosion bei Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cyrela Brazil Realty Empreendimentos E Participacoes-Aktie beträgt aktuell 35, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 41,55 und ebenfalls einem "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen zeigt auch keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating für die Cyrela Brazil Realty Empreendimentos E Participacoes-Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 3,95 USD, während der aktuelle Kurs bei 5,01 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt dabei +26,84 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,21 USD, was einer Distanz von +19 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyrela Brazil Realty Empreendimentos E Participacoes 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als unterbewertet gilt. Basierend auf diesem Kriterium erhält die Aktie eine Einschätzung von "Gut" von der Redaktion.

Insgesamt ergibt die Analyse somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI und Sentiment, während die technische und fundamentale Analyse zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Cyrela Brazil Realty Empreendimentos E Participacoes-Aktie führt.