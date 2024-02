Kursexplosion bei Cropenergies!

Die Dividendenrendite für Cropenergies beträgt 5,21 Prozent und liegt somit über dem Durchschnitt von 3,68 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" durch unsere Analysten.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Cropenergies ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Überwiegend wurden in den letzten Wochen positive Themen diskutiert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cropenergies liegt bei 50, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor hat Cropenergies im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,8 Prozent erzielt, was 27,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.