Kursexplosion bei Costco Wholesale!

In den sozialen Medien zeigt sich eine positive Stimmung gegenüber der Aktie von Costco Wholesale in den letzten vier Wochen. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung "Gut" wider. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Costco Wholesale derzeit bei 545,97 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 663,1 USD, was einen positiven Abstand von +21,45 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 597,61 USD, was einem Abstand von +10,96 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie daher insgesamt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Costco Wholesale aktuell einen Wert von 69,99, was als neutral eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 28, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für den RSI die Einstufung "Gut".

Analysten bewerten die Aktie von Costco Wholesale derzeit überwiegend positiv, mit 8 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 574,13 USD, was einem Abwärtspotential von -13,42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

