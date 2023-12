Kursexplosion bei Commerzbank PK!

Die Commerzbank-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 1,97 Prozent gehandelt, was 8,08 Prozent unter dem Durchschnitt der Handelsbanken-Branche liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Handelsbanken-Branche konnte die Commerzbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,7 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +24,85 Prozent im Branchenvergleich dar, da die durchschnittliche Steigerung in dieser Branche bei 4,85 Prozent lag. Auch im Finanzsektor konnte die Commerzbank eine Überperformance von 21,81 Prozent erzielen. Aufgrund dieser starken Leistung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Commerzbank liegt bei 8 und damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11,8 in der Handelsbanken-Branche. Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber der Commerzbank. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Commerzbank eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich Kaufsignale, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

