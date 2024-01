Kursexplosion bei Cleveland-Cliffs!

Das US-amerikanische Bergbauunternehmen Cleveland-Cliffs wird einer fundamentalen, technischen und Dividendenanalyse unterzogen, um seine Performance zu bewerten.

Fundamental gesehen erscheint die Aktie von Cleveland-Cliffs auf den ersten Blick preisgünstig, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 30,21 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet einen Abstand von 68 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 94. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Cleveland-Cliffs-Aktie von 20,42 USD inzwischen um +16,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +25,28 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Cleveland-Cliffs derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8287,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Branchenvergleich erzielte Cleveland-Cliffs in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,72 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 52,56 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -29,84 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Cleveland-Cliffs um 29,84 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.