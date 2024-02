Kursexplosion bei Cia de Minas Buenaventura SAA!

Die Aktie von Cia De Minas Buenaventura Saa wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Der Sentiment und Buzz im Netz zeigen, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität neutral ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Aktie diskutiert, wodurch sie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 2,68 liegt insgesamt 97 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", was zu einer "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt eine neutrale Bewertung, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie von Cia De Minas Buenaventura Saa.