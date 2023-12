Kursexplosion bei Chinney Kin Wing!

Chinney Kin Wing schüttet eine Dividendenrendite von 10,36 % aus, was 4,06 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Basis der aktuellen Kurse. In den letzten 12 Monaten verzeichnete das Unternehmen eine Performance von 46,73 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der Bauwesen-Branche eine Outperformance von +48,84 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Performance mit +48,87 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird Chinney Kin Wing in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chinney Kin Wing mit einem Wert von 3,09 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Das Branchen-KGV liegt bei 48,53, was einen Abstand von 94 Prozent zum KGV von Chinney Kin Wing bedeutet. Aufgrund dieser Analyse wird der Titel ebenfalls als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Chinney Kin Wing sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis Werte, die auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeuten. Der RSI liegt bei 100 und der RSI25 bei 90,91, was zu einer negativen Gesamteinschätzung führt.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass Chinney Kin Wing in Bezug auf Dividendenrendite, Performance und fundamentale Analyse positiv abschneidet, während die technische Analyse auf Schwächen hinweist.