Kursexplosion bei China Wan Tong Yuan!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergab, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die China Wan Tong Yuan-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Wan Tong Yuan-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt gut abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,44 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,79 HKD liegt, was einer Abweichung von +79,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,55 HKD über dem letzten Schlusskurs von 0,79 HKD, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Wan Tong Yuan-Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von China Wan Tong Yuan bei 0 Prozent, was 6,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent hat, wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt, was 13,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -6,25 Prozent, wobei China Wan Tong Yuan aktuell 23,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.