Kursexplosion bei Chevron!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen für die Aktie von Chevron abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Chevron. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 195,2 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 35,64 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs von 143,91 USD bedeutet. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Chevron lässt sich eine hohe Diskussionsintensität feststellen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf einen "Neutral"-Wert hin. Die Gesamtbewertung für Chevron in diesem Punkt ergibt daher ebenfalls eine Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien des Energiesektors hat die Aktie von Chevron im letzten Jahr eine Rendite von -16,6 Prozent erzielt, was 65,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chevron liegt bei einem Wert von 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,36 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Chevron von Analysten als "Gut" eingestuft, obwohl sie im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors unterdurchschnittlich abschneidet.