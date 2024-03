Kursexplosion bei Chaoda Modern Agriculture!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristige Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Chaoda Modern Agriculture liegt aktuell bei 44,44 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI geringfügig überverkauft, wodurch das Wertpapier in dieser Kategorie mit "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chaoda Modern Agriculture-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 HKD lag. Der letzte Schlusskurs liegt bei 0,038 HKD, was einer Abweichung von +90 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,02 HKD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Chaoda Modern Agriculture-Aktie somit in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Chaoda Modern Agriculture mit einer Rendite von 11,76 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. In der "Nahrungsmittel"-Branche erreicht die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -13,99 Prozent, während Chaoda Modern Agriculture mit 25,76 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Chaoda Modern Agriculture derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,96 Prozent liegt. Diese Situation führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.