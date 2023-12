Kursexplosion bei Cerevel Therapeutics Holdings!

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 4 mal eine positive, 3 mal eine neutrale und 0 mal eine negative Einschätzung zu Cerevel Therapeutics abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings haben Analysten in neueren Berichten eine andere Beurteilung abgegeben - das durchschnittliche Rating für das Cerevel Therapeutics-Wertpapier im letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 31,6 USD. Das bedeutet, dass die Aktie um -23,78 Prozent fallen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs (41,46 USD), was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Cerevel Therapeutics-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Technische Analyse: In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt für den Schlusskurs der Cerevel Therapeutics-Aktie bei 27,3 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 41,46 USD (+51,87 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (27,8 USD) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+49,14 Prozent Abweichung), sodass auch hier eine "Gut"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält die Cerevel Therapeutics-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Anleger: Diskussionen in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen insgesamt die positiven Meinungen. Auch in den letzten Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" zu bewerten ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Cerevel Therapeutics bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cerevel Therapeutics. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 29,31 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit mit "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 10,16 an, dass Cerevel Therapeutics überverkauft ist, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Cerevel Therapeutics also für diesen Aspekt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.