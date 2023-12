Kursexplosion bei Carter Bank and Trust!

Die Carter Bankshares steht derzeit bei einem Kurs von 14,79 USD, was einem Abstand von +20,05 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +7,64 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 6,77. Dies deutet auf eine überverkaufte Situation hin und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 24, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher eine Bewertung von "Gut" erhält.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Carter Bankshares-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Carter Bankshares vor, wodurch das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse erhält.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.