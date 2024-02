Kursexplosion bei CSP!

Weitere Suchergebnisse zu "CSP":

Die Dividendenrendite für die Aktie von Csp beträgt derzeit 0,84 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 2,5 Prozent liegt. Daher hat unsere Analysten das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Csp im letzten Jahr eine Rendite von 110,41 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 464,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 575,27 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -3,5 Prozent, wobei Csp aktuell um 113,91 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Zahlen haben wir die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung rund um Csp auf sozialen Plattformen ausgewertet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien über Csp diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Csp liegt bei 20,91, was 64 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 58,59. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht als "Gut".