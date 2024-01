Kursexplosion bei CRH ADR!

Crh-Aktie wird als unterbewertet angesehen und hat eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 16,82, was einem Abstand von 54 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,8 entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Crh-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4455,62 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 5412 GBP liegt 21,46 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Werte und erhalten daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine "Neutral"-Empfehlung für die Crh-Aktie, mit einem Wert von 49,72 für RSI7 und 30,38 für RSI25. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwölf Monaten wurden von Analysten insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen für die Crh-Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5102 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von -5,73 Prozent bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Bewertungen von Analysten die Gesamteinschätzung "Neutral" für die Crh-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre CRH ADR-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich CRH ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CRH ADR-Analyse.

CRH ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...