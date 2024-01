Kursexplosion bei CAE!

Weitere Suchergebnisse zu "CAE":

Der Aktienkurs von Cae verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,28 Prozent, was einer Outperformance von +5,9 Prozent im Branchenvergleich für die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche entspricht. Dies steht im Vergleich zu einem durchschnittlichen Anstieg von 6,38 Prozent für ähnliche Aktien in dieser Branche. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Cae mit einer Rendite von 2,87 Prozent im letzten Jahr um 9,41 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment für Cae hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Cae beschäftigt hat. Dennoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Cae langfristig als "Gut", wobei von insgesamt 18 Analysten 6 eine positive Einschätzung abgaben. Kurzfristig wurde die Aktie ebenfalls mit einem "Gut" bewertet, wobei das mittlere Kursziel bei 35,08 CAD liegt, was einer Erwartung von 22,67 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Aktie von Cae auf Basis der Branchenvergleiche, des Sentiments und der Analysteneinschätzungen.