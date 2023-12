Kursexplosion bei Business First Bancshares!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Business First Bancshares. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 0,87 Punkte, was bedeutet, dass Business First Bancshares derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Business First Bancshares auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse notieren die Business First Bancshares-Aktien mit einem Kurs von 23,67 USD derzeit um +16,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 hingegen +31,72 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Business First Bancshares beträgt 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 15 haben. Somit ist Business First Bancshares aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Business First Bancshares derzeit eine Dividendenrendite von 2,56 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,48 %. In diesem Punkt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.