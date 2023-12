Kursexplosion bei Builders FirstSource!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Builders Firstsource als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Builders Firstsource-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 24,64 und ein Wert für den RSI25 von 25,95. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung und bedingen das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Builders Firstsource 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Builders Firstsource-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 121,92 USD lag und der aktuelle Kurs bei 164,68 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +35,07 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 129,73 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "+26,94 Prozent"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Builders Firstsource ist überwiegend negativ. Kommentare auf sozialen Plattformen und die Themen in den sozialen Medien der letzten zwei Tage waren ebenfalls überwiegend negativ. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.