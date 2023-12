Kursexplosion bei Boozt!

In den letzten zwei Wochen wurde Boozt von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führte, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" angesehen werden kann.

Bei der Betrachtung der Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Boozt aktuell bei 109,96 SEK. Der Aktienkurs selbst ging bei 128,6 SEK aus dem Handel und hat somit einen Abstand von +16,95 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird als Signal für "Gut" bewertet, da der GD50 derzeit ein Niveau von 100,69 SEK angenommen hat, was einer Differenz von +27,72 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Boozt liegt bei 33,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 24, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und dementsprechend als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung als "Gut" vergeben.