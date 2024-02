Kursexplosion bei Bestway Marine, Energy!

Die technische Analyse der Bestway Marine & Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,45 CNH verläuft. Der Aktienkurs liegt mit 3,54 CNH deutlich unter diesem Wert, was einem Abstand von -20,45 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Aktienkurs mit 3,88 CNH unter dem Wert, was einer Differenz von -8,76 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Daten erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht" in der technischen Analyse.

Bei einem Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass die Bestway Marine & Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,59 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt sie damit um 6,8 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -20,57 Prozent, wobei die Aktie von Bestway Marine & Energy aktuell 7,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bestway Marine & Energy-Aktie bei 45,05, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Bestway Marine & Energy ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Basierend auf dieser Analyse ergibt sich eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments von "Gut".