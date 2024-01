Kursexplosion bei Bertrandt!

Die technische Analyse der Bertrandt-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 47,71 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 51,6 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie 8,15 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 49,74 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 3,74 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Bertrandt ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Meinungen geäußert, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Bertrandt-Aktie eine Rendite von 28,57 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,6 Prozent erzielt hat, liegt die Rendite von Bertrandt mit 26,97 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV der Bertrandt-Aktie aktuell 17,95, was 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.