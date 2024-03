Kursexplosion bei Baoxiniao!

Die Baoxiniao hat in den letzten 50 Tagen eine Kurs von 6,45 CNH und ist damit um +3,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der gleitenden durchschnittlichen 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +6,79 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Baoxiniao in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Baoxiniao liegt der RSI7 aktuell bei 62,96 Punkten und der RSI25 bei 47,33 Punkten. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und den 25-Tage-RSI.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Baoxiniao eine Performance von 35,5 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -13,27 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +48,78 Prozent im Branchenvergleich für Baoxiniao. Zudem lag Baoxiniao 48,38 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -12,87 Prozent im letzten Jahr hatte. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.