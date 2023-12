Kursexplosion bei BYD!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Byd liegt der RSI bei 17,24, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 65,46, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu Byd war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Für Byd liegt das KGV bei 19,3, was deutlich über dem Branchenmittel von 15,42 in der Automobilbranche liegt. Daher wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Byd mit 0,52% unter dem Branchendurchschnitt der Automobilbranche, was zu einem geringeren Ertrag von 4,59 Prozentpunkten führt. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.