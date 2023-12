Kursexplosion bei Atmos Energy!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Atmos Energy. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Atmos Energy daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +0,41 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +2,8 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Atmos Energy-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Atmos Energy gesprochen und auch positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab außerdem 2 positive Signale und 1 negatives Signal, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Gut"-Einstufung.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Atmos Energy bei 18,55, was unter dem Branchendurchschnitt von 125,4 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.