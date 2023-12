Kursexplosion bei Array Technologies!

Die Stimmung unter den Anlegern für das Unternehmen Array war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Array gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 10,49 Punkten, was darauf hinweist, dass Array überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Array überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der gleitende Durchschnittskurs der Array bei 20,18 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 18,97 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen Stand von 16,98 USD, was einen Abstand von +11,72 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.