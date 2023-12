Kursexplosion bei Anhui Expressway!

Die Anhui Expressway-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 7,8 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 7,5 HKD (-3,85 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert, wobei auch der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Anhui Expressway-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf, was bedeutet, dass die Börse 7,1 Euro für jeden Euro Gewinn von Anhui Expressway zahlt. Dies ist 50 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 14, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Anhui Expressway-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,51 Prozent erzielt, was 48,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 7,86 Prozent, wobei Anhui Expressway aktuell 39,64 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer positiven langfristigen Stimmungslage führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Anhui Expressway erfuhr ebenfalls eine positive Änderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Anhui Expressway bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".