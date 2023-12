Kursexplosion bei Angi Homeservices!

Die Angi-Aktie wird von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Angi. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 8 USD, was einem Aufwärtspotential von 216,21 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,53 USD. Insgesamt erhält Angi eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt für die Angi-Aktie derzeit bei 35, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Angi-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -0,39 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung aufgrund eines positiven Kursverlaufs.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Angi-Aktie somit positive Bewertungen von Analysten, technischen Indikatoren und Anleger-Stimmungen, was auf eine vielversprechende Zukunft hindeutet.