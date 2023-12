Kursexplosion bei American Pacific Mining!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei American Pacific Mining wurde der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 38,46 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 35,21 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält American Pacific Mining insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt für die American Pacific Mining-Aktie bei 0,28 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,29 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der Wert bei 0,21 CAD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt wird American Pacific Mining auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und Buzz zeigen, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für American Pacific Mining in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber American Pacific Mining. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält American Pacific Mining daher eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt erhält American Pacific Mining von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.