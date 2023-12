Kursexplosion bei Aluminumof China!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Aluminum Of China gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale. Es gab 6 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu einem "Gut"-Signal, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergab sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten. Daher erhält die Aluminum Of China-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Aluminum Of China in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,86 Prozent erzielt. Während im Durchschnitt ähnliche Aktien um -8,21 Prozent gefallen sind, konnte die Aluminum Of China eine Outperformance von +32,07 Prozent verzeichnen. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,21 Prozent hatte, liegt die Aluminum Of China um 32,07 Prozent darüber. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Aluminum Of China als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aluminum Of China-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 7,84, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,2, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.