Kursexplosion bei Allogene Therapeutics!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Allogene Therapeutics haben über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf ein starkes Interesse hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Aktie von Allogene Therapeutics wurden 4 als "Gut", 2 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 296,66 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche hat die Aktie von Allogene Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 38,69 Prozent gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -48,66 Prozent deutlich darunter und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Allogene Therapeutics als neutral eingestuft, wobei der RSI7 bei 30,95 und der RSI25 bei 26,35 liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.