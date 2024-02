Kursexplosion bei Align!

Die technische Analyse der Align-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 292,41 USD, während der letzte Schlusskurs bei 309,77 USD liegt, was einem Unterschied von +5,94 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (265,83 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+16,53 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Align-Aktie somit positiv bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einschätzungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung entsteht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Align eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Gesundheitswesens Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag von 90,94 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen überwiegend positive Bewertungen für die Align-Aktie. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 402,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 29,94 Prozent bedeutet und somit erneut die Einschätzung "Gut" rechtfertigt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie der Align.