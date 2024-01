Kursexplosion bei Alamo!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für Alamo liegt der RSI aktuell bei 84,82, was auf eine Überkaufung hindeutet. Dementsprechend wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" beurteilt. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 10,45 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 190,75 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Alamo von Analysten insgesamt mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 220 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 10,1 Prozent entspricht und somit die Einschätzung "Gut" ergibt.