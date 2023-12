Kursexplosion bei Aehr Test!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage rund um die Aktie von Aehr Test in den vergangenen vier Wochen verbessert. Dies lässt Rückschlüsse darauf zu, dass die Aktie positiver bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse hinweist. Insgesamt erhält Aehr Test daher ein "Gut"-Rating auf dieser Ebene.

Im Bereich der Dividendenrendite schneidet das Unternehmen im Vergleich zur Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung jedoch schlechter ab. Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt Aehr Test 2,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,25 % und erhält somit eine Einstufung als "Schlecht".

Die Bewertungen in den sozialen Medien durch private Anleger haben in den letzten zwei Wochen tendenziell negativ ausgesehen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Aehr Test im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39,7 und weist somit einen Abstand von 41 % zum Branchen-KGV von 67,28 auf. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung.