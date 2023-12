Kursexplosion bei Adriatic Metals!

Weitere Suchergebnisse zu "Adriatic Metals":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI für die Adriatic Metals liegt bei 73,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Adriatic Metals in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Adriatic Metals 2 Mal die Bewertung "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" verliehen, was dem Titel ein langfristiges Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus einbringt. Im Vergleich dazu liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine 58,51-prozentige Kursentwicklung auf der Basis des aktuellen Kurses von 157,4 GBP und setzen ein mittleres Kursziel von 249,5 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie damit von institutionellen Analysten die Stufe "Gut".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Adriatic Metals auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Adriatic Metals in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.

Die Analyse wesentlicher Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass bei Adriatic Metals in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Ebenso wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.