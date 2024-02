Kursexplosion bei Adidas!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken größtenteils positiv für die Anleger. An sechs Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein, zwei Tagen war die Diskussion auch positiv in Bezug auf das Unternehmen Adidas. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten deuten jedoch auf einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin. Konkret gab es 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Wer derzeit in die Aktie von Adidas investiert, kann eine Dividendenrendite von 0,38 % erzielen, was 3,13 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet, da die Dividenden niedriger ausfallen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adidas-Aktie mit einem Relative Strength Index (RSI) von 4,81 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung für dieses Signal. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Adidas in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Entwicklung, weshalb die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet wird. Die gestiegene Intensität der Beiträge zu Adidas in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.