Kursexplosion bei Adherium!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Adherium. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 38,89 Punkte, was bedeutet, dass Adherium neutral eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der bei 39,44 liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Adherium-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,05 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,064 AUD weicht somit um +28 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Das gleiche gilt für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+28 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Adherium können ebenfalls über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei hat die Aktie in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Adherium veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Gesamtbewertung für Adherium.