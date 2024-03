Kursexplosion bei Accor!

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

Der Aktienkurs von Accor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 23,28 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 0 Prozent, wobei Accor aktuell 23,28 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Accor verzeichnet. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Accor daher auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Accor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 33,97 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42,26 EUR liegt, was einer Abweichung von +24,4 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +12,36 Prozent, wodurch die Accor-Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Accor mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,31 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht.