Kursexplosion bei Abundance!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei der Bewertung von Abundance wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs basiert. Hierbei wird der GD200 des Wertes in Höhe von 0,02 SGD berücksichtigt, womit der Kurs der Aktie um +25 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,02 SGD, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert im Zeitraum einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der Abundance-RSI wurde mit einer Ausprägung von 14,29 bewertet, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 22,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Im Branchenvergleich verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,15 Prozent, was 15,71 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -4,82 Prozent, wobei Abundance aktuell 16,34 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.