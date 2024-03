Kursexplosion bei ABB!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Abb liegt derzeit bei 22,57 und ist damit um 35 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 34. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb Abb in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Abb-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 34,63 CHF lag, während der aktuelle Kurs bei 40,82 CHF notiert. Dies entspricht einer Abweichung von +17,87 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 37,82 CHF über dem letzten Schlusskurs (+7,93 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Abb eine Dividendenrendite von 2,31 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 2 Prozent, wodurch die Aktie im Vergleich als neutrales Investment angesehen wird und von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Abb diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Es gab 6 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.