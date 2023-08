Kursentwicklung: Experten prognostizieren 49,20% Gewinn trotz aktuellem Verlust

Die aktuelle Kursentwicklung verläuft eher abwärts, und die Aktie hat in den letzten 30 Tagen einen Verlust von -16,46% verzeichnet. Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich der Kurs auf Sicht von 12 Monaten positiv entwickeln wird. Sie prognostizieren einen Anstieg auf 18,35 EUR, was einem Gewinn von +49,20% entspricht. Aktionäre, die jetzt investieren möchten, könnten also nach den Schätzungen der Experten mit einem soliden Gewinn rechnen.

Insgesamt stehen die Aktionäre gespannt den Quartalszahlen für das 2. Quartal entgegen. Die Erwartungen sind leicht gedämpft, da ein rückläufiger Umsatz von -2,40% und ein fallender Gewinn von -19,50% erwartet werden. Dennoch zeigen sich die Analysten optimistisch für das kommende Jahr und prognostizieren einen Umsatzanstieg um +1,20% sowie eine Gewinnsteigerung um +46%. Der positive...