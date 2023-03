Kurseinbruch bei Banken - Börsen stürzen ab - Nel Asa und Co. folgen

Liebe Leserinnen und Leser,

die Bankenkrise scheint nun langsam die Oberhand zu gewinnen – kurzfristig. Die Notierungen der großen Banken stürzen infolge der Probleme in den USA – mit der Insolvenz von drei Bankhäusern – sowie als Folge der jüngsten Zahlen der Credit Suisse ab. Die Börsen haben reagiert und setzen gleichfalls zur Talfahrt an. Die Wasserstoff-Werte rund um Nel Asa und Co. folgen auch. Die Krise verschärft sich etwas – oder ist diese Momentaufnahme zu kurz gegriffen?

Die großen Bankverluste

Gerade die Credit Suisse hat am Mittwoch mit weiteren Kursverlusten auf neue alarmierende Nachrichten reagiert. Die Aktie stürzte um mehr als -15 % ab und ist nun auf dem Weg zu den niedrigsten Kursen aller Zeiten. Das scheint für die Bankenszene insgesamt etwas zu viel zu sein. Die Notierungen sind auch bei der Deutschen...