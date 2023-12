Kursbeben bei Zhejiang Starry Pharmaceutical!

Die Kommunikation im Netz und die Aktivität der Diskussionen sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Zhejiang Starry Pharmaceutical eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Zhejiang Starry Pharmaceutical daher positiv bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite der Zhejiang Starry Pharmaceutical-Aktie bei -14,97 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Arzneimittel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten, die bei -0,46 Prozent liegt, schneidet die Aktie mit 14,51 Prozent deutlich schlechter ab. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Starry Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,43 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 14,36 CNH -12,6 Prozent darunter, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (15,48 CNH) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (-7,24 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Starry Pharmaceutical-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Zhejiang Starry Pharmaceutical zeigt sich, dass sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis anzeigen, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine negative Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Zhejiang Starry Pharmaceutical-Aktie basierend auf der Analyse der verschiedenen Faktoren.