Kursbeben bei Zebra!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI von Zebra liegt bei 96,95, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 42,44 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Zebra bei -3,76 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Zebra mit -3,31 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde bei Zebra eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Diese Veränderung des Stimmungsbildes basiert auf der Tendenz der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zu besonders positiven oder negativen Themen. Da bei Zebra negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Zebra in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zebra-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 261,36 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 252,69 USD weicht um -3,32 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 234,54 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+7,74 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Zusammenfassend erhält die Zebra-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.