Kursbeben bei Yongxing Special Stainless Steel!

Der Aktienkurs von Yongxing Special Materials verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,57 Prozent. Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt von -7,38 Prozent für ähnliche Aktien in der "Metalle und Bergbau"-Branche, was eine Underperformance von -25,19 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -7,38 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Yongxing Special Materials 25,19 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Yongxing Special Materials in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde jedoch als erhöht gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yongxing Special Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 57,69 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (57,1 CNH) liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (48,11 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18,69 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Yongxing Special Stainless Steel-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Yongxing Special Stainless Steel jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Yongxing Special Stainless Steel-Analyse.

Yongxing Special Stainless Steel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...