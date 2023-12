Kursbeben bei Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,2 niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Informationstechnologie" hat Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock im letzten Jahr eine Rendite von -31,47 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt von -7,62 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -13,26 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 18,21 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie aufgrund ihrer Unterperformance insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Jedoch ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Diese Faktoren zusammen deuten darauf hin, dass die Aktie von Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock derzeit unterbewertet und insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

