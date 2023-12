Kursbeben bei Xiangtan Electrochemical Scientific!

In den letzten 12 Monaten erzielte Xiangtan Electrochemical Scientific eine Performance von -28,32 Prozent, was einer Underperformance von -20,61 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Xiangtan Electrochemical Scientific um 20,61 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Xiangtan Electrochemical Scientific-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,95 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 10,48 CNH lag. Dies entspricht einer Abweichung von -12,3 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 10,74 CNH, was einer Abweichung von -2,42 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xiangtan Electrochemical Scientific-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 63) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 61) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende hat Xiangtan Electrochemical Scientific derzeit eine Dividendenrendite von 1,17 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie neutral eingeschätzt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.