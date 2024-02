Kursbeben bei Victory Capital!

Die Finanzanalyse von Victory Capital zeigt eine Dividendenrendite von 3,94%, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,76% liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Victory Capital-Aktie 1 "Gut"-Bewertung von insgesamt 1 Analysten. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38 USD, was einem Aufwärtspotential von 2,95% entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Der Relative Strength Index (RSI) für Victory Capital liegt bei 48,39 Punkten für den 7-Tage-RSI und bei 37,44 Punkten für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Victory Capital haben sich negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

