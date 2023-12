Kursbeben bei Velo3D!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Velo3d zeigt sich positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die überwiegende Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist positiv, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Velo3d befasst. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Aktie von Velo3d. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Velo3d daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Velo3d-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,68 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,631 USD liegt, was eine Abweichung von -62,44 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,03 USD über dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von -38,74 Prozent darstellt. Auch hier erhält die Velo3d-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Velo3d-Aktie liegt bei 35,14, was eine neutrale Situation anzeigt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält Velo3d daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".