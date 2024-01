Kursbeben bei Vascular Biogenics!

Weitere Suchergebnisse zu "Notable Labs":

Die Aktie von Notable Labs wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 0,23 liegt sie insgesamt 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Biotechnologie", der bei 104,48 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Rendite für Notable Labs 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Deshalb wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Notable Labs ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Betrachtung der letzten 7 Tage, dass die Notable Labs-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso ist sie auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Notable Labs daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.