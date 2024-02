Kursbeben bei Valora Effekten Handel!

Die technische Analyse der Valora Effekten Handel basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 1,27 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,09 EUR) um -14,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,14 EUR, was einer Abweichung von -4,39 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Valora Effekten Handel im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,65, was einen Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 57,41 bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividende weist die Valora Effekten Handel eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Kapitalmärkte" bei 5,4 Prozent liegt, wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,25 Prozent erzielt, was 23,65 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 4,17 Prozent, und die Valora Effekten Handel liegt aktuell 22,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.