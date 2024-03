Kursbeben bei VF!

Der Aktienkurs von Vf hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,02 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -4,34 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -20,68 Prozent im Branchenvergleich für Vf bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,87 Prozent im letzten Jahr, und Vf lag 20,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Vf-Aktie ein Durchschnitt von 17,74 USD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,6 USD, was einem Unterschied von -17,7 Prozent entspricht, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (16,34 USD) liegt mit einem Unterschied von -10,65 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Vf-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Vf also für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vf liegt bei 84,27, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, und somit eine Bewertung als "Schlecht" resultiert. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die aktuelle Dividendenrendite für Vf beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,15 Prozent und liegt damit mit 1,02 Prozent unter dem Mittelwert (3,18) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Vf eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.